Путин: Россия обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с ЕАЭС
Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с ЕАЭС.
- kremlin.ru
- © Сергей Бобылёв/РИА Новости
Об этом он сказал на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
«Мы продолжаем результативно работать с партнёрами по ЕАЭС, обеспечивая баланс всех участников», — отметил глава страны.
RT ведёт трансляцию сессии.
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