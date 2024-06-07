Путин: Россия обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с ЕАЭС

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с ЕАЭС.

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Об этом он сказал на пленарном заседании ПМЭФ-2024. «Мы продолжаем результативно работать с партнёрами по ЕАЭС, обеспечивая баланс всех участников», — отметил глава страны. RT ведёт трансляцию сессии.