Путин: Россия готова предлагать технологическое партнёрство полного цикла
- РИА Новости
«Мы готовы предлагать другим странам полноформатные технологические и промышленные партнёрства. Включая обеспечение полного жизненного цикла товаров и услуг, с подготовкой кадров, локализацией производств, инжиниринговым сопровождением, техническим сервисом, страхованием и так далее», — сказал он.
По его словам, данный подход позволяет российским компаниям работать с партнёрами с долгосрочным заделом.
RT ведёт трансляцию сессии.