RT в Telegram
Подпишись

Песков прокомментировал заявление Байдена о «40-летнем знакомстве» с Путиным

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал оскорбительное заявление президента США Джо Байдена о главе России Владимире Путине и о его якобы 40-летнем знакомстве с российским президентом.
Песков прокомментировал заявление Байдена о «40-летнем знакомстве» с Путиным
  • РИА Новости

По его словам, Путину успели сообщить о данных высказываниях Байдена.

«Вы знаете, каждый раз мы задаёмся вопросом: что именно имел в виду президент Байден? Я уже говорил, что, конечно, такая агрессивная лексика в отношении нашего главы государства, скорее, не красит главу американского государства», — отметил Песков.

Представитель Кремля отметил, что Путин на подобные выпады не реагирует и не будет реагировать, однако российской стороне очень жаль, что в мировой политике такого уровня используется подобная лексика и такого рода выражения в адрес президента.

Он добавил, что иногда хочется задаться вопросом: что имел в виду глава Соединённых Штатов, в частности когда он говорил о 40 годах?

«Когда-нибудь, наверное, кто-нибудь его спросит, что он имел в виду. Там уже были рассуждения, кто-то отматывал назад, чтобы понять, чем занимался Путин 40 лет назад. Можно очень такие глубокие делать аналитические выводы, каким образом Байден познакомился с Путиным», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Байден вновь оскорбил Путина и отметил, что тот «беспокоит» его 40 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить