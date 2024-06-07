Песков прокомментировал заявление Байдена о «40-летнем знакомстве» с Путиным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал оскорбительное заявление президента США Джо Байдена о главе России Владимире Путине и о его якобы 40-летнем знакомстве с российским президентом.

По его словам, Путину успели сообщить о данных высказываниях Байдена.

«Вы знаете, каждый раз мы задаёмся вопросом: что именно имел в виду президент Байден? Я уже говорил, что, конечно, такая агрессивная лексика в отношении нашего главы государства, скорее, не красит главу американского государства», — отметил Песков.

Представитель Кремля отметил, что Путин на подобные выпады не реагирует и не будет реагировать, однако российской стороне очень жаль, что в мировой политике такого уровня используется подобная лексика и такого рода выражения в адрес президента.

Он добавил, что иногда хочется задаться вопросом: что имел в виду глава Соединённых Штатов, в частности когда он говорил о 40 годах?

«Когда-нибудь, наверное, кто-нибудь его спросит, что он имел в виду. Там уже были рассуждения, кто-то отматывал назад, чтобы понять, чем занимался Путин 40 лет назад. Можно очень такие глубокие делать аналитические выводы, каким образом Байден познакомился с Путиным», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Байден вновь оскорбил Путина и отметил, что тот «беспокоит» его 40 лет.