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Скотт Риттер заявил, что в США его фактически учили убивать россиян

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Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что в США его фактически учили убивать россиян.
Скотт Риттер заявил, что в США его фактически учили убивать россиян
  • РИА Новости

«Меня учили убивать российских людей фактически. Я знаю своего врага так же, как и себя, — это то, чему меня учили», — сказал он.

Американских офицеров, по его словам, учили не изучать Россию и её историю, а только шпионить за ней и принижать российскую культуру. По его мнению, это неверный подход.

«Я [же] не хочу победить Россию — я хочу быть другом России», — отметил Риттер на сессии ПМЭФ «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?», организованной RT.

Ранее Риттер отметил, что для него большая честь быть частью форума и он будет рад «благодаря современным технологиям принять участие в дискуссии».

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