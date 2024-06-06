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Путин заявил Додику, что позиция России по Дейтонским соглашениям неизменна

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Президент России Владимир Путин побеседовал с лидером Республики Сербской Милорадом Додиком в Санкт-Петербурге.
Путин заявил Додику, что позиция России по Дейтонским соглашениям неизменна
  • РИА Новости

«Конечно, общие объёмы, как мы отмечаем, торгово-экономической деятельности на этом поприще, на поприще развития экономики, пока скромными являются. Но мы наблюдаем в этом году всё-таки заметный восстановительный рост по сравнению с прошлым годом, и это уже хорошо», — сказал Путин.

Глава государства выразил благодарность Додику за шаги республики в сфере поддержки связей двух стран по линии МИД.

«Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям — она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международно-правовых документах, являются основанием для не просто сохранения ситуации, а для её развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

В мае Додик сообщил, что Республика Сербская намерена представить соглашение о мирном разграничении Боснии и Герцеговины.

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