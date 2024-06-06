Кузнецова: гендерная повестка Запада отвлекает население от решений властей

Пока человек решает, «мальчик он или девочка», ему всё равно, куда направляет финансирование его правительство, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова во время выступления на сессии ПМЭФ, посвящённой традиционным ценностям.

По её мнению, на Западе используют «гендерную повестку», чтобы отвлечь граждан от реальных проблем.

«Пока эта дискуссия продолжается вот в этом состоянии, правительство принимает свои решения: накачивает свой оборонно-промышленный комплекс, получает деньги, выкачивает их из Европы и направляет ракеты. И бьют по Газе», — сказала Кузнецова, добавив, что тем временем население занято решением якобы «насущных проблем».

В сессии, посвящённой традиционным ценностям, на ПМЭФ также приняли участие представитель РПЦ Владимир Легойда, телеведущая Юлия Барановская и глава Гагаузии Евгения Гуцул. В качестве модератора выступила главред RT Маргарита Симоньян.