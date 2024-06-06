Кузнецова: гендерная повестка Запада отвлекает население от решений властей
- РИА Новости
По её мнению, на Западе используют «гендерную повестку», чтобы отвлечь граждан от реальных проблем.
«Пока эта дискуссия продолжается вот в этом состоянии, правительство принимает свои решения: накачивает свой оборонно-промышленный комплекс, получает деньги, выкачивает их из Европы и направляет ракеты. И бьют по Газе», — сказала Кузнецова, добавив, что тем временем население занято решением якобы «насущных проблем».
В сессии, посвящённой традиционным ценностям, на ПМЭФ также приняли участие представитель РПЦ Владимир Легойда, телеведущая Юлия Барановская и глава Гагаузии Евгения Гуцул. В качестве модератора выступила главред RT Маргарита Симоньян.