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Кузнецова: гендерная повестка Запада отвлекает население от решений властей

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Пока человек решает, «мальчик он или девочка», ему всё равно, куда направляет финансирование его правительство, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова во время выступления на сессии ПМЭФ, посвящённой традиционным ценностям.
Кузнецова: гендерная повестка Запада отвлекает население от решений властей
  • РИА Новости

По её мнению, на Западе используют «гендерную повестку», чтобы отвлечь граждан от реальных проблем.

«Пока эта дискуссия продолжается вот в этом состоянии, правительство принимает свои решения: накачивает свой оборонно-промышленный комплекс, получает деньги, выкачивает их из Европы и направляет ракеты. И бьют по Газе», — сказала Кузнецова, добавив, что тем временем население занято решением якобы «насущных проблем».

В сессии, посвящённой традиционным ценностям, на ПМЭФ также приняли участие представитель РПЦ Владимир Легойда, телеведущая Юлия Барановская и глава Гагаузии Евгения Гуцул. В качестве модератора выступила главред RT Маргарита Симоньян.

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