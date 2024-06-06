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Южная Корея отправила в КНДР воздушные шары с сериалами

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Южная Корея отправила в КНДР шары с корейскими сериалами и музыкальными клипами на USB-накопителях.
Южная Корея отправила в КНДР воздушные шары с сериалами
  • AP

Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что шары были подготовлены и выпущены группой активистов «Борцы за свободную Северную Корею». На некоторых из них также были плакаты.

По данным телеканала, в общей сложности шары несут на себе 200 тыс. агитационных листовок, 5 тыс. USB-накопителей с южнокорейскими музыкальными клипами и телешоу, а также 2 тыс. однодолларовых купюр.

Ранее Южная Корея заявила, что примет «меры, которые будет сложно вынести», в ответ на отправку шаров с мусором и блокирование сигналов GPS со стороны КНДР.

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