ВОЗ: в Газе более 720 человек убиты во время атак на учреждения здравоохранения

Более 720 человек были убиты и ещё более 930 пострадали во время атак на медицинские учреждения в секторе Газа.

AP

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в соцсетях. Отмечается, что с 7 октября было зафиксировано 464 нападения на систему здравоохранения в секторе Газа. «В результате этих атак 727 человек погибли, 933 получили ранения, пострадало 101 медицинское учреждение и 113 машин скорой помощи», — говорится в сообщении. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном актуальный план освобождения заложников из сектора Газа.