RT в Telegram
Подпишись

ВОЗ: в Газе более 720 человек убиты во время атак на учреждения здравоохранения

Короткая ссылка
Более 720 человек были убиты и ещё более 930 пострадали во время атак на медицинские учреждения в секторе Газа.
ВОЗ: в Газе более 720 человек убиты во время атак на учреждения здравоохранения
  • AP

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в соцсетях.

Отмечается, что с 7 октября было зафиксировано 464 нападения на систему здравоохранения в секторе Газа.

«В результате этих атак 727 человек погибли, 933 получили ранения, пострадало 101 медицинское учреждение и 113 машин скорой помощи», — говорится в сообщении.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном актуальный план освобождения заложников из сектора Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить