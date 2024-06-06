ВОЗ: в Газе более 720 человек убиты во время атак на учреждения здравоохранения
- AP
Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в соцсетях.
Отмечается, что с 7 октября было зафиксировано 464 нападения на систему здравоохранения в секторе Газа.
«В результате этих атак 727 человек погибли, 933 получили ранения, пострадало 101 медицинское учреждение и 113 машин скорой помощи», — говорится в сообщении.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном актуальный план освобождения заложников из сектора Газа.