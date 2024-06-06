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Путин начал переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе

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Российский лидер Владимир Путин начал переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе.
Путин начал переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе
  • РИА Новости

Переговоры проходят в Константиновском дворце в Стрельне, пригороде Санкт-Петербурга.

Ожидается, что они обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что президент Боливии Луис Арсе прилетел в Петербург.

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