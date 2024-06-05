Путин: мы с Такером Карлсоном не договаривались о работе модератором на ПМЭФ

Президент Владимир Путин заявил, что не обсуждал с журналистом Такером Карлсоном возможность его работы на ПМЭФ в качестве модератора на пленарной сессии.

Путину задали вопрос, будет ли Карлсон модератором.

«Карлсон? Я даже не знаю, кто будет модератором, понятия не имею. Мне вот господин Песков об этом ещё не доложил», — сказал президент.

Дмитрий Песков после этого произнёс: «Доложу отдельно».

«Отдельно он доложит. Я не знаю, мы с господином Карлсоном об этом не договаривались», — заключил Путин.

Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков ранее сообщил, что имя модератора пленарной сессии, в которой будет участвовать президент, назовут в четверг, 6 июня.