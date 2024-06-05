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Сергей Лавров удостоен высшей государственной награды Буркина-Фасо

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Глава МИД России Сергей Лавров удостоен высшей государственной награды Буркина-Фасо, куда он прибыл с государственным визитом. Министр получил её от президента переходного периода Ибрагима Траоре.
Сергей Лавров удостоен высшей государственной награды Буркина-Фасо
  • AP

«В ходе встречи с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре министру иностранных дел России Сергею Лаврову была вручена высшая государственная награда этой африканской страны», — цитирует ТАСС российское дипведомство.

Лавров прибыл в Уагадугу вечером 4 июня с первым в истории визитом. Ранее он также посетил Гвинею и Республику Конго.

Министр, в частности, сообщил о планах увеличить число военных инструкторов из России в Буркина-Фасо.

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