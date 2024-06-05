Вице-адмирал США назвал грозным потенциал ВМФ России
- РИА Новости
«Россия продолжает обладать значительными силами на море. Данный потенциал позволяет ей реализовать стратегию A2/AD», — цитирует его ТАСС.
Уточняется, что стратегия подразумевает сдерживание потенциального противника, ограничивая доступ и манёвры в определённых точках.
Ранее глава северного командования Пентагона (NORTHCOM) Грегори Гийо отметил, что имеющиеся в США планы по строительству ледокольного флота не позволяют преодолеть многократное отставание от России.