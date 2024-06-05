RT в Telegram
Подпишись

Вице-адмирал США назвал грозным потенциал ВМФ России

Короткая ссылка
Российский военно-морской флот обладает очень грозным потенциалом, заявил командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Томас Иши на конференции участников крупнейших на Балтике морских манёвров НАТО Baltops 2024.
Вице-адмирал США назвал грозным потенциал ВМФ России
  • РИА Новости

«Россия продолжает обладать значительными силами на море. Данный потенциал позволяет ей реализовать стратегию A2/AD», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что стратегия подразумевает сдерживание потенциального противника, ограничивая доступ и манёвры в определённых точках.

Ранее глава северного командования Пентагона (NORTHCOM) Грегори Гийо отметил, что имеющиеся в США планы по строительству ледокольного флота не позволяют преодолеть многократное отставание от России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить