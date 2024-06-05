Касымалиев: Киргизия готова тесно сотрудничать с Россией по всем направлениям
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Касымалиев в рамках ПМЭФ принял участие в бизнес-диалоге «Кыргызстан — Россия».
Он отметил готовность кабмина Киргизии активно сотрудничать с Россией по всем направлениям, совместно реализовывать трендовые инициативы, инновационные проекты во благо развития двух стран.
Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что страна видит позитивный эффект от интеграции в ЕАЭС.