Касымалиев: Киргизия готова тесно сотрудничать с Россией по всем направлениям

Вице-премьер Киргизии Адылбек Касымалиев заявил, что страна готова тесно сотрудничать с Россией по всем направлениям.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Касымалиев в рамках ПМЭФ принял участие в бизнес-диалоге «Кыргызстан — Россия».

Он отметил готовность кабмина Киргизии активно сотрудничать с Россией по всем направлениям, совместно реализовывать трендовые инициативы, инновационные проекты во благо развития двух стран.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что страна видит позитивный эффект от интеграции в ЕАЭС.