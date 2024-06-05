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Касымалиев: Киргизия готова тесно сотрудничать с Россией по всем направлениям

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Вице-премьер Киргизии Адылбек Касымалиев заявил, что страна готова тесно сотрудничать с Россией по всем направлениям.
Касымалиев: Киргизия готова тесно сотрудничать с Россией по всем направлениям
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Касымалиев в рамках ПМЭФ принял участие в бизнес-диалоге «Кыргызстан — Россия».

Он отметил готовность кабмина Киргизии активно сотрудничать с Россией по всем направлениям, совместно реализовывать трендовые инициативы, инновационные проекты во благо развития двух стран.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что страна видит позитивный эффект от интеграции в ЕАЭС.

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