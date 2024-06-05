Правительство Моди в полном составе подало в отставку по итогам выборов
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретариат президента.
«Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с кабинетом министров», — сказано в заявлении.
Уточняется, что Мурму приняла отставку и обратилась к Моди и кабинету министров с просьбой продолжать работу до вступления в должность нового правительства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал диалог российского лидера Владимира Путина с Моди.