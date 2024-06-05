Правительство Моди в полном составе подало в отставку по итогам выборов

Премьер Индии Нарендра Моди встретился с индийским президентом Драупади Мурму и подал в отставку.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретариат президента.

«Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с кабинетом министров», — сказано в заявлении.

Уточняется, что Мурму приняла отставку и обратилась к Моди и кабинету министров с просьбой продолжать работу до вступления в должность нового правительства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал диалог российского лидера Владимира Путина с Моди.