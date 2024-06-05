RT в Telegram
Подпишись

Правительство Моди в полном составе подало в отставку по итогам выборов

Короткая ссылка
Премьер Индии Нарендра Моди встретился с индийским президентом Драупади Мурму и подал в отставку.
Правительство Моди в полном составе подало в отставку по итогам выборов
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретариат президента.

«Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с кабинетом министров», — сказано в заявлении.

Уточняется, что Мурму приняла отставку и обратилась к Моди и кабинету министров с просьбой продолжать работу до вступления в должность нового правительства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал диалог российского лидера Владимира Путина с Моди.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить