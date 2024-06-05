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Sky News: в нападении на посольство США участвовали несколько человек

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В нападении на посольство США в Бейруте участвовали несколько человек, предположительно, связанных с ИГИЛ*.
Sky News: в нападении на посольство США участвовали несколько человек
  • AP

«Посольство США в Бейруте подверглось обстрелу со стороны трёх боевиков, прежде чем охрана посольства и ливанская армия вмешались и открыли огонь по нападавшим», — сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Американская дипмиссия подтвердила, что стрельба велась у входа в здание.

Ливанские военные ранее задержали гражданина Сирии, который обстрелял американское посольство в пригороде Бейрута.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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