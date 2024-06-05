Sky News: в нападении на посольство США участвовали несколько человек
- AP
«Посольство США в Бейруте подверглось обстрелу со стороны трёх боевиков, прежде чем охрана посольства и ливанская армия вмешались и открыли огонь по нападавшим», — сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.
Американская дипмиссия подтвердила, что стрельба велась у входа в здание.
Ливанские военные ранее задержали гражданина Сирии, который обстрелял американское посольство в пригороде Бейрута.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.