Sky News: в нападении на посольство США участвовали несколько человек

В нападении на посольство США в Бейруте участвовали несколько человек, предположительно, связанных с ИГИЛ*.

«Посольство США в Бейруте подверглось обстрелу со стороны трёх боевиков, прежде чем охрана посольства и ливанская армия вмешались и открыли огонь по нападавшим», — сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Американская дипмиссия подтвердила, что стрельба велась у входа в здание.

Ливанские военные ранее задержали гражданина Сирии, который обстрелял американское посольство в пригороде Бейрута.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.