На представителя немецкой партии АдГ напали с ножом
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Об этом сообщило агентство DPA.
Нападавшего задержали правоохранители. Инцидент произошёл в Мангейме во вторник, 4 июня.
Имя пострадавшего не приводится, однако известно, что он баллотировался в муниципальный совет. В результате нападения политик был ранен.
Ранее неизвестный напал на министра по экономике в правительстве Берлина, члена СДПГ Франциску Гиффай.
А в Дрездене было совершено нападение на кандидата в Европарламент, члена СДПГ Маттиаса Экке.