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На представителя немецкой партии АдГ напали с ножом

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Неизвестный напал с ножом на политика из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
На представителя немецкой партии АдГ напали с ножом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило агентство DPA.

Нападавшего задержали правоохранители. Инцидент произошёл в Мангейме во вторник, 4 июня.

Имя пострадавшего не приводится, однако известно, что он баллотировался в муниципальный совет. В результате нападения политик был ранен. 

Ранее неизвестный напал на министра по экономике в правительстве Берлина, члена СДПГ Франциску Гиффай.

А в Дрездене было совершено нападение на кандидата в Европарламент, члена СДПГ Маттиаса Экке.

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