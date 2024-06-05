На представителя немецкой партии АдГ напали с ножом

Неизвестный напал с ножом на политика из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Об этом сообщило агентство DPA.

Нападавшего задержали правоохранители. Инцидент произошёл в Мангейме во вторник, 4 июня.

Имя пострадавшего не приводится, однако известно, что он баллотировался в муниципальный совет. В результате нападения политик был ранен.

Ранее неизвестный напал на министра по экономике в правительстве Берлина, члена СДПГ Франциску Гиффай.

А в Дрездене было совершено нападение на кандидата в Европарламент, члена СДПГ Маттиаса Экке.