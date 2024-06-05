Захарова: следующей точкой в африканской поездке Лаврова будет Чад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что следующим пунктом в поездке по Африке главы российского МИД Сергея Лаврова будет Чад.

Об этом она сказала в эфире Радио Sputnik.

«Анонсируем ещё одну точку: завтра это будет Чад», — сообщила Захарова.

Ранее стало известно, что Лавров прибыл в столицу Буркина-Фасо с визитом.