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Захарова: следующей точкой в африканской поездке Лаврова будет Чад

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что следующим пунктом в поездке по Африке главы российского МИД Сергея Лаврова будет Чад.
Захарова: следующей точкой в африканской поездке Лаврова будет Чад
  • РИА Новости

Об этом она сказала в эфире Радио Sputnik.

«Анонсируем ещё одну точку: завтра это будет Чад», — сообщила Захарова.

Ранее стало известно, что Лавров прибыл в столицу Буркина-Фасо с визитом.

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