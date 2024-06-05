Галузин: Армения стала избегать контактов с Россией по линии МИД и МО
В беседе с ТАСС он напомнил, что с ноября 2023 года не было ни одной встречи министров иностранных дел. Помимо этого, армянская сторона не проявляла заинтересованности к предложению Москвы разработать и заключить очередной план межмидовских консультаций.
Собеседник агентства добавил, что снизилась и динамика контактов по линии оборонных ведомств, просело военно-техническое сотрудничество.
«Видим в этом результат давления западников, которые пытаются вынудить Ереван минимизировать связи с нашей страной», — заключил он.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с армянским коллегой Николом Пашиняном двусторонние отношения.