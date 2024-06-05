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Галузин: Армения стала избегать контактов с Россией по линии МИД и МО

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Ереван не проявляет заинтересованности в контактах с Москвой по линии МИД и Минобороны. По словам замминистра иностранных дел России Михаила Галузина, это стало результатом давления, оказываемого на Армению Западом.

В беседе с ТАСС он напомнил, что с ноября 2023 года не было ни одной встречи министров иностранных дел. Помимо этого, армянская сторона не проявляла заинтересованности к предложению Москвы разработать и заключить очередной план межмидовских консультаций.

Собеседник агентства добавил, что снизилась и динамика контактов по линии оборонных ведомств, просело военно-техническое сотрудничество.

«Видим в этом результат давления западников, которые пытаются вынудить Ереван минимизировать связи с нашей страной», — заключил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с армянским коллегой Николом Пашиняном двусторонние отношения.

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