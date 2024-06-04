ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

Воздушно-космические силы России уничтожили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горного массива Аль-Амур в провинции Хомс в Сирии.

Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«Ударами ВКС России уничтожены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур в провинции Хомс», — цитирует его ТАСС.

3 июня сирийская радиостанция Sham FM сообщила, что самолёты ВВС Израиля атаковали военные позиции в окрестностях Алеппо в Сирии.