Экономист Лизан высказался о желании Турции вступить в БРИКС

Экономист Иван Лизан прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о желании страны вступить в БРИКС.

«БРИКС — это большие и ёмкие рынки сбыта, где турецкой продукции уже давно рады. В России полным-полно турецких вещей, фруктов, работают турецкие строительные компании», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, исходя из экономических соображений, Турции однозначно стоит вступить в БРИКС.

«БРИКС — это неформальный клуб, у каждой страны свои интересы. Их объединяет то, что все они подустали от стран G7 и США, хотят сколотить свою эффективную организацию и играть по понятным правилам», — отметил Лизан.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция желает присоединиться к БРИКС.

Это будет обсуждаться на встрече в Нижнем Новгороде.