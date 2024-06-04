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Посол Польши спешно покинул ресторан в Екатеринбурге после вопроса об Украине

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Посол Польши Кшиштоф Краевский после встречи с русским поляком — активистом в Екатеринбурге спешно покинул ресторан. Это случилось после вопроса о поддержке Украины. Марчин Миколаек рассказал RT, что он обедал в кафе, когда туда пришёл польский дипломат.
Посол Польши спешно покинул ресторан в Екатеринбурге после вопроса об Украине
  • РИА Новости

Активист спросил у него, почему Варшава отправляет своих граждан на фронт «для поддержки киевского режима, который даже не скрывал любви к палачам польского народа». Но посол испугался и сбежал, говорит Марчин.

«Они называют Россию агрессором, сносят памятники советским солдатам, называют оккупантами, разрешают киевскому режиму бить по территории России. И почему-то до сих пор вот такие люди, как господин посол, спокойно в Россию приезжают», — сказал собеседник RT.

Миколаек также задался вопросом, кто будет платить за то, что кортеж Краевского пересёк двойную сплошную в Екатеринбурге: «Он из собственного кармана или всё-таки поляки в налогах?»

Видео происшедшего опубликовал Telegram-канал УралLIVE.

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