Команда RT Arabic сняла документальный фильм «Ханджар» в Султанате Оман

Весной съёмочная группа RT Arabic отправилась в путешествие по одной из самых интересных стран Персидского залива — Оману. Команда RT Arabic сняла фильм о дружбе России и Султаната через призму сотрудничества двух музеев: в 2018 году в Эрмитаже на постоянной основе появился зал Омана, а в Национальном музее в Маскате вскоре откроется зал Эрмитажа.

Рассказываем эту историю в фильме на примере одного экспоната — ханджара, национального оманского кинжала.

Хотя ханджар изначально создавался как оружие для защиты, сегодня он используется исключительно в церемониальных целях. Его надевают на официальные мероприятия — свадьбы, парады, встречи, в том числе на дипломатическом уровне.

RT

Об особенностях кинжала, хранящегося в Эрмитаже, рассказал директор Национального музея Маската Джамаль Мусауи.

«Кинжал, переданный Эрмитажу, уникален тем, что принадлежит султану Занзибара Хамуду бин Мухаммаду аль-Бусаиди. Этот кинжал датируется второй половиной XIX века нашей эры, а таких мало. То, что дошло до нас из той эпохи и что связано со святыней султанов Омана или святыней султанов Занзибара, можно пересчитать по пальцам одной руки. Кинжалы, представленные на выставке и доступные сегодня российской публике, считаются уникальными и невоспроизводимыми экспонатами», — сообщил он.

RT

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский также сообщил, что кинжал считается важным объектом для понимания цивилизаций, особенно цивилизации Омана.

«Изучая нашу коллекцию, мы замечаем, как развивались художественные стили и как развивался символический стиль оружия. Потому что каждая маленькая деталь этого оружия несёт в себе символику, отражающую социальный уровень и отношения между людьми», — сказал Пиотровский.

RT

Своими впечатлениями от съёмок поделилась автор фильма Аниса Мурад.

«Оман — уникальная страна, и о каждом городе, крепости, курорте хотелось снять отдельный фильм. Но в этой работе нам было важно показать аутентичность этой страны и уникальность отношений с Россией, рассказать о том, как она противостоит глобализации и сохраняет свою самобытность, будучи при этом технологичным и современным государством», — рассказала автор.

RT

Подробнее о дружбе России и Омана, связях Эрмитажа с Национальным музеем Маската и великом кинжале ханджар — в одноимённом фильме RT Arabic. Премьера — осенью 2024 года.