Команда RT Arabic сняла документальный фильм «Ханджар» в Султанате Оман
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Рассказываем эту историю в фильме на примере одного экспоната — ханджара, национального оманского кинжала.
Хотя ханджар изначально создавался как оружие для защиты, сегодня он используется исключительно в церемониальных целях. Его надевают на официальные мероприятия — свадьбы, парады, встречи, в том числе на дипломатическом уровне.
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Об особенностях кинжала, хранящегося в Эрмитаже, рассказал директор Национального музея Маската Джамаль Мусауи.
«Кинжал, переданный Эрмитажу, уникален тем, что принадлежит султану Занзибара Хамуду бин Мухаммаду аль-Бусаиди. Этот кинжал датируется второй половиной XIX века нашей эры, а таких мало. То, что дошло до нас из той эпохи и что связано со святыней султанов Омана или святыней султанов Занзибара, можно пересчитать по пальцам одной руки. Кинжалы, представленные на выставке и доступные сегодня российской публике, считаются уникальными и невоспроизводимыми экспонатами», — сообщил он.
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Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский также сообщил, что кинжал считается важным объектом для понимания цивилизаций, особенно цивилизации Омана.
«Изучая нашу коллекцию, мы замечаем, как развивались художественные стили и как развивался символический стиль оружия. Потому что каждая маленькая деталь этого оружия несёт в себе символику, отражающую социальный уровень и отношения между людьми», — сказал Пиотровский.
- RT
Своими впечатлениями от съёмок поделилась автор фильма Аниса Мурад.
«Оман — уникальная страна, и о каждом городе, крепости, курорте хотелось снять отдельный фильм. Но в этой работе нам было важно показать аутентичность этой страны и уникальность отношений с Россией, рассказать о том, как она противостоит глобализации и сохраняет свою самобытность, будучи при этом технологичным и современным государством», — рассказала автор.
- RT
Подробнее о дружбе России и Омана, связях Эрмитажа с Национальным музеем Маската и великом кинжале ханджар — в одноимённом фильме RT Arabic. Премьера — осенью 2024 года.