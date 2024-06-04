Скотт Риттер — о ситуации с его рейсом: США попирают нормы своей же конституции
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Риттер рассказал RT, что садился на самолёт Turkish Airlines до Стамбула, чтобы потом направиться в Санкт-Петербург. Расписки об изъятии паспорта таможенники ему не дали, сообщили только, что делают это по распоряжению Госдепа, а причины так и не назвали.
Ограничений на зарубежные поездки у него не было и нет, раньше он без проблем путешествовал, подчеркнул бывший разведчик.
«Я американский гражданин, чью свободу слова защищает Первая поправка к Конституции США, и у властей США нет никаких юридических, моральных или каких-либо ещё прав препятствовать моей реализации этой свободы... Это преднамеренные действия властей США с целью не допустить моей поездки в Россию», — заявил Скотт Риттер.
Третьего июня Скотта Риттера сняли в Соединённых Штатах с самолёта, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ-2024.