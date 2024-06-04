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Die Presse: Дунай в Австрии закрыт для судоходства из-за наводнений

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Судоходство по Дунаю временно прекращено в Австрии из-за подъёма уровня воды после сильных дождей.
Die Presse: Дунай в Австрии закрыт для судоходства из-за наводнений
  • Gettyimages.ru
  • © Armin Weigel/picture alliance

Об этом сообщает газета Die Presse.

Отмечается, что исключение действует только для лодок экстренных служб.

Ранее в результате удара молнии в городе Либерец в Чехии пострадали 18 человек, включая пятерых детей.

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