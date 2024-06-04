Политолог — о желании Турции вступить в БРИКС: это будет хорошее приобретение

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции о желании страны вступить в БРИКС.

По словам политолога, Турция — очень серьёзный международный игрок.

«Это будет хорошее приобретение для БРИКС. Тем более что страна проводит политику, которая зачастую совпадает с политикой России и развивает с нами экономические отношения. Ну, и независимую политику в мире проводит относительно стран Запада. Ещё, конечно, надо учитывать, что она является членом НАТО, но тоже довольно самостоятельным», — считает Козюлин.

Собеседник RT отметил, что 30 лет ожидания показали, что Турцию не ждут в ЕС.

«Недовольство политикой Евросоюза Турция проявляет давно. Давно стало понятно, что вступление не произойдёт ни в ближайшей, ни в отдалённой перспективе. Так что, я думаю, это ещё и демарш Турции, демонстрация: «Раз мы здесь не welcome, то пойдём в другое сообщество», — пояснил политолог.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция желает присоединиться к БРИКС.

Это будет обсуждаться на встрече в Нижнем Новгороде.