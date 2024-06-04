Политолог — о желании Турции вступить в БРИКС: это будет хорошее приобретение
- РИА Новости
По словам политолога, Турция — очень серьёзный международный игрок.
«Это будет хорошее приобретение для БРИКС. Тем более что страна проводит политику, которая зачастую совпадает с политикой России и развивает с нами экономические отношения. Ну, и независимую политику в мире проводит относительно стран Запада. Ещё, конечно, надо учитывать, что она является членом НАТО, но тоже довольно самостоятельным», — считает Козюлин.
Собеседник RT отметил, что 30 лет ожидания показали, что Турцию не ждут в ЕС.
«Недовольство политикой Евросоюза Турция проявляет давно. Давно стало понятно, что вступление не произойдёт ни в ближайшей, ни в отдалённой перспективе. Так что, я думаю, это ещё и демарш Турции, демонстрация: «Раз мы здесь не welcome, то пойдём в другое сообщество», — пояснил политолог.
Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция желает присоединиться к БРИКС.
Это будет обсуждаться на встрече в Нижнем Новгороде.