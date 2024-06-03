Песков: Россия и Китай заинтересованы в углублении энергетического диалога

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил заинтересованность Китая и России в продолжении диалога по энергетике.

«И Россия, и Китай, это было подтверждено лидерами двух стран, заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога двух стран», — заявил Песков.

Что касается аспектов коммерческих переговоров, которые ведутся, то, безусловно, они являются непубличными, подчеркнул он.

«Это совершенно нормально, что каждая страна отстаивает свои интересы. Переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран», — отметил он.

Он также отметил, что будет продолжено согласование коммерческих вопросов.

Таким образом он прокомментировал публикацию газеты Financial Times о том, что Китай предложил договориться о покупке газа по низким ценам.