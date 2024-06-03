WAFA: в лагере беженцев «Джабалия» на севере Газы нашли тела 50 погибших
Об этом сообщает агентство WAFA.
Как передаёт РИА Новости, группы спасателей и гражданской обороны обнаружили тела 50 убитых в лагере беженцев «Джабалия» на севере сектора Газа.
Уточняется, что общее число найденных тел после 20 дней пребывания ЦАХАЛ в лагере достигло 120, при этом по меньшей мере 20 убитых — дети.
Ранее в Минздраве Газы сообщили, что не менее 95 палестинцев погибли в анклаве в результате действий армии Израиля в секторе Газа.