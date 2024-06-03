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Коалиция вокруг правящей партии Сербии победила на выборах в 85 муниципалитетов

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Коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) победила на выборах в 85 из 89 муниципалитетах страны.

Об этом сообщил премьер и председатель СПП Милош Вучевич.

По его словам, коалиция «Александр Вучич — Сербия завтра», кроме городов Бачка-Топола, Сента и Канижа и муниципалитета Тутин, победила во всех остальных городах и муниципалитетах.

Вучевич отметил, что правоохранительные органы должны расследовать попытки нападения на колл-центр Союза Правых Сил.

Ранее стало известно, что кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах президента страны.

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