Сийярто: Венгрия не решила, будет ли участвовать в конференции по Украине
- AP
- © Petros Karadjias
«Мы ещё не приняли решение», — сказал министр, отвечая на вопрос об участии делегации страны в мероприятии.
Сийярто отметил, что венгерская сторона уважает Швейцарию и её стремления к достижению мира.
«Но в то же время вопрос в том, имеет ли мирная конференция смысл, если отсутствуют все стороны», — добавил он.
Он отметил, что подобные переговоры имеют реальный смысли лишь в том случае, если обе конфликтующие стороны ведут беседу за столом.
Ранее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции по Украине в Швейцарии. Причиной отказа стало отсутствие России на саммите.