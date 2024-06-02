Сийярто: Венгрия не решила, будет ли участвовать в конференции по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил, что венгерская сторона к настоящему моменту ещё не приняла решение по поводу возможного участия в конференции по Украине в Швейцарии.

«Мы ещё не приняли решение», — сказал министр, отвечая на вопрос об участии делегации страны в мероприятии.

Сийярто отметил, что венгерская сторона уважает Швейцарию и её стремления к достижению мира.

«Но в то же время вопрос в том, имеет ли мирная конференция смысл, если отсутствуют все стороны», — добавил он.

Он отметил, что подобные переговоры имеют реальный смысли лишь в том случае, если обе конфликтующие стороны ведут беседу за столом.

Ранее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции по Украине в Швейцарии. Причиной отказа стало отсутствие России на саммите.