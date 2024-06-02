КНДР прекратит запускать мусор в сторону Южной Кореи

Представитель Минобороны КНДР заявил, что северокорейская сторона прекратит запускать мусор в сторону Южной Кореи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам представителя ведомства, КНДР в период с 28 мая по 2 июня запустила в сторону Южной Кореи около 15 т мусора, использовав при этом порядка 3,5 тыс. воздушных шаров.

Данный шаг является ответом на распространение пропагандистских листовок со стороны южнокорейских активистов.

Уточняется, что КНДР возобновит отправку мусора, если Южная Корея продолжит с помощью шаров распространять пропагандистские листовки.

Ранее Южная Корея заявила, что примет «меры, которые будет сложно вынести», в ответ на отправку шаров с мусором и блокирование сигналов GPS со стороны КНДР.