Бауэр: кибератака может стать поводом для применения Пятой статьи Устава НАТО

Кибератака на одну из стран НАТО может стать поводом для применения Пятой статьи Устава альянса, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Не только физическая атака, но и кибератака может стать основанием для дебатов о применении Пятой статьи и, в качестве результата дебатов, для выполнения последующих процедур», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов прибегнуть к Пятой статье Вашингтонского договора о коллективной обороне в ответ на массированную кибератаку.