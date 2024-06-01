Бауэр: кибератака может стать поводом для применения Пятой статьи Устава НАТО
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«Не только физическая атака, но и кибератака может стать основанием для дебатов о применении Пятой статьи и, в качестве результата дебатов, для выполнения последующих процедур», — цитирует его РИА Новости.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов прибегнуть к Пятой статье Вашингтонского договора о коллективной обороне в ответ на массированную кибератаку.