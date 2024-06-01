Позиция современных немцев, что они никому ничего не должны за Великую Отечественную войну, является высокомерием.

Такую точку зрения в интервью для проекта «Без срока давности» высказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, в ходе разговоров на подобные темы у немцев давно стала проскальзывать мысль, что Германия со всеми рассчиталась, выплатила репарации и неоднократно извинилась.

«Но эта позиция отдавала высокомерием. Высокомерие — это всегда признак способности нации почувствовать вдруг свою исключительность. Ну и далее, как это бывало в истории не раз», — сказал Лавров.

Другой темой интервью стала всепрощающая позиция США по отношению к Украине. Лавров отметил, что это происходит потому, что Киев удобен Вашингтону как инструмент против России.