RT в Telegram
Подпишись

МИД Грузии вызвал посла Литвы и заявил ему о грубом вмешательстве в дела страны

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Литвы в Тбилиси Андрюса Калиндру. Ему заявили о грубом вмешательстве Вильнюса во внутренние дела республики.

«Грузинская сторона пояснила послу, что заявления, сделанные в последнее время официальными лицами Литвы, а также участие главы МИД Литвы в акции протеста и вызов посла Грузии в МИД Литвы из-за принятия закона о прозрачности представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела страны и не соответствуют традиционно существующим дружественным и партнёрским отношениям между двумя государствами», — заявил МИД Грузии.

Председатель правящей в Грузии партии Ираклий Гарибашвили ранее назвал оскорбительным вмешательством в дела республики выступление главы МИД Литвы на акции протеста в Тбилиси, которую организовала оппозиция из-за закона об иноагентах.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис 15 мая выступил на митинге оппозиции в Тбилиси и заявил, что европейский путь для Грузии после принятия закона об иноагентах закрыт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить