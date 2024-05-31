МИД Грузии вызвал посла Литвы и заявил ему о грубом вмешательстве в дела страны

Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Литвы в Тбилиси Андрюса Калиндру. Ему заявили о грубом вмешательстве Вильнюса во внутренние дела республики.

«Грузинская сторона пояснила послу, что заявления, сделанные в последнее время официальными лицами Литвы, а также участие главы МИД Литвы в акции протеста и вызов посла Грузии в МИД Литвы из-за принятия закона о прозрачности представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела страны и не соответствуют традиционно существующим дружественным и партнёрским отношениям между двумя государствами», — заявил МИД Грузии.

Председатель правящей в Грузии партии Ираклий Гарибашвили ранее назвал оскорбительным вмешательством в дела республики выступление главы МИД Литвы на акции протеста в Тбилиси, которую организовала оппозиция из-за закона об иноагентах.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис 15 мая выступил на митинге оппозиции в Тбилиси и заявил, что европейский путь для Грузии после принятия закона об иноагентах закрыт.