МИД Грузии вызвал посла Литвы и заявил ему о грубом вмешательстве в дела страны
«Грузинская сторона пояснила послу, что заявления, сделанные в последнее время официальными лицами Литвы, а также участие главы МИД Литвы в акции протеста и вызов посла Грузии в МИД Литвы из-за принятия закона о прозрачности представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела страны и не соответствуют традиционно существующим дружественным и партнёрским отношениям между двумя государствами», — заявил МИД Грузии.
Председатель правящей в Грузии партии Ираклий Гарибашвили ранее назвал оскорбительным вмешательством в дела республики выступление главы МИД Литвы на акции протеста в Тбилиси, которую организовала оппозиция из-за закона об иноагентах.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис 15 мая выступил на митинге оппозиции в Тбилиси и заявил, что европейский путь для Грузии после принятия закона об иноагентах закрыт.