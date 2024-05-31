Маск: вердикт против Трампа нанёс урон вере в правовую систему США

Предприниматель Илон Маск считает, что вердикт жюри присяжных в отношении Дональда Трампа нанёс ущерб вере общества в американскую правовую систему.

«Сегодня был нанесён большой урон вере общества в американскую правовую систему», — написал Маск в соцсети Х.

По его словам, если бывшего американского президента могут привлечь к уголовной ответственности по такому пустяковому делу, мотивированному политикой, а не правосудием, то любой может оказаться в зоне риска.

Ранее жюри присяжных признало Трампа виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Трамп назвал это решение «позором».