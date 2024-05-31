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Нидерландские депутаты возмутились приездом Урганта и Познера в Амстердам

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Два нидерландских депутата из Народной партии за свободу и демократию потребовали от своего правительства объяснений того, что в стране выступили телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер. Парламентарии считают, что таким образом в одном из главных театров королевства в Амстердаме побывали «русские пропагандисты».
Нидерландские депутаты возмутились приездом Урганта и Познера в Амстердам
  • © Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Возмущение депутаты Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс выразили в официальном обращении, в котором задали 11 вопросов главе нидерландского МИД Ханке Брюинса Слота и госсекретарю по культуре и СМИ Флер Грепер.

Они, в частности, спросили, знают ли в правительстве о позиции российских ведущих относительно конфликта в Грузии в 2008 году и на Украине.

«Что вы думаете о выступлениях пророссийских пропагандистов в голландском театре?» — говорят депутаты.

Концертный тур Урганта и Познера проходит в Амстердаме, Берлине, Франкфурте-на-Майне и Цюрихе.

Как ранее сообщило голландское вещание NOS, Нидерланды ускорят разработку стратегии для противодействия угрозам в Северном море, которые якобы исходят от России.

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