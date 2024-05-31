Нидерландские депутаты возмутились приездом Урганта и Познера в Амстердам
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Возмущение депутаты Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс выразили в официальном обращении, в котором задали 11 вопросов главе нидерландского МИД Ханке Брюинса Слота и госсекретарю по культуре и СМИ Флер Грепер.
Они, в частности, спросили, знают ли в правительстве о позиции российских ведущих относительно конфликта в Грузии в 2008 году и на Украине.
«Что вы думаете о выступлениях пророссийских пропагандистов в голландском театре?» — говорят депутаты.
Концертный тур Урганта и Познера проходит в Амстердаме, Берлине, Франкфурте-на-Майне и Цюрихе.
Как ранее сообщило голландское вещание NOS, Нидерланды ускорят разработку стратегии для противодействия угрозам в Северном море, которые якобы исходят от России.