Politico: ЕС намерен «наказать» Орбана из-за его позиции по Украине

Главы ряда европейских стран планируют «наказать» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его позиции по Украине, пишет газета Politico.

Как сообщает издание, в Евросоюзе намерены исключить возможность того, что представители Венгрии займут важные должности в Еврокомиссии.

По словам источников газеты из дипломатических кругов Европы, об этом «не может быть и речи».

Так, недовольные политикой Орбана планируют не допустить переназначения венгерского дипломата Оливера Вархели на пост еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства ЕС.

В публикации отмечается, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также желала бы сократить представительство Венгрии в европейской организации.

Ранее Орбан заявил, что Европа безответственно ввязывается в украинский конфликт, не просчитав, во что это обойдётся.