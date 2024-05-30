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Politico: ЕС намерен «наказать» Орбана из-за его позиции по Украине

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Главы ряда европейских стран планируют «наказать» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его позиции по Украине, пишет газета Politico.
Politico: ЕС намерен «наказать» Орбана из-за его позиции по Украине
  • AP

Как сообщает издание, в Евросоюзе намерены исключить возможность того, что представители Венгрии займут важные должности в Еврокомиссии. 

По словам источников газеты из дипломатических кругов Европы, об этом «не может быть и речи». 

Так, недовольные политикой Орбана планируют не допустить переназначения венгерского дипломата Оливера Вархели на пост еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства ЕС.

В публикации отмечается, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также желала бы сократить представительство Венгрии в европейской организации. 

Ранее Орбан заявил, что Европа безответственно ввязывается в украинский конфликт, не просчитав, во что это обойдётся.

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