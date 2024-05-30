NYT: власти США считают неизбежным снятие с ВСУ запрета на использование оружия
По словам советников американского президента, Джо Байден «неизбежно» поменяет свою позицию касательно использования оружия США украинской армией.
Белый дом уже запустил «формальную и ускоренную процедуру пересмотра» действующих ограничений, отмечается в публикации.
Ранее издание Politico написало, что власти США продолжают обсуждать снятие ограничений на применение ВСУ поставленного американского оружия для атак по российским территориям.