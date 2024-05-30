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NYT: власти США считают неизбежным снятие с ВСУ запрета на использование оружия

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Власти США близки к тому, чтобы разрешить ВСУ использовать американское оружие для атак по территориям России.

По словам советников американского президента, Джо Байден «неизбежно» поменяет свою позицию касательно использования оружия США украинской армией.

Белый дом уже запустил «формальную и ускоренную процедуру пересмотра» действующих ограничений, отмечается в публикации.

Ранее издание Politico написало, что власти США продолжают обсуждать снятие ограничений на применение ВСУ поставленного американского оружия для атак по российским территориям.

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