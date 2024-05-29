Минобороны Сирии: девочка погибла и 10 человек ранены из-за авиаударов Израиля
- AP
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сирийское ведомство.
«Сегодня приблизительно в 19:30 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны территории Ливана, нанеся удары по одному из объектов в центральном регионе и по одному из жилых домов в городе Банияс», — говорится в заявлении.
Уточняется, что, помимо погибшей девочки и пострадавших, также был нанесён некоторый материальный ущерб.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над городом Хомс.