Минобороны Сирии: девочка погибла и 10 человек ранены из-за авиаударов Израиля

Сирийское Министерство обороны заявило, что в результате ударов израильской армии по одному из объектов в центральной части Сирии и жилому дому в городе Банияс погибла одна девочка, а также ранения получили ещё десять человек.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сирийское ведомство.

«Сегодня приблизительно в 19:30 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны территории Ливана, нанеся удары по одному из объектов в центральном регионе и по одному из жилых домов в городе Банияс», — говорится в заявлении.

Уточняется, что, помимо погибшей девочки и пострадавших, также был нанесён некоторый материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над городом Хомс.