В Брюсселе проходит пропалестинская акция протеста около посольства Израиля
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, израильская дипломатическая миссия находится под усиленной охраной полиции.
Демонстранты скандируют антиизраильские лозунги и требуют от Израиля незамедлительного прекращения огня в секторе Газа.
Отмечается, что акция организована студенческими движениями Бельгии.
Ранее сообщалось, что массовая акция против ударов Израиля по Рафаху на юге сектора Газа прошла в Париже. Участие в ней приняли около 10 тыс. человек.