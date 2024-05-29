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В Брюсселе проходит пропалестинская акция протеста около посольства Израиля

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Пропалестинские активисты собрались на акцию протеста около посольства Израиля в Брюсселе.
В Брюсселе проходит пропалестинская акция протеста около посольства Израиля
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, израильская дипломатическая миссия находится под усиленной охраной полиции.

Демонстранты скандируют антиизраильские лозунги и требуют от Израиля незамедлительного прекращения огня в секторе Газа.

Отмечается, что акция организована студенческими движениями Бельгии.

Ранее сообщалось, что массовая акция против ударов Израиля по Рафаху на юге сектора Газа прошла в Париже. Участие в ней приняли около 10 тыс. человек.

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