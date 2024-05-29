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РАР: в Польше подросток с Украины погиб в ДТП при попытке скрыться от полиции

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Подросток с Украины погиб в результате аварии в Гданьске на севере Польши, пытаясь на большой скорости скрыться от сотрудников полиции.
РАР: в Польше подросток с Украины погиб в ДТП при попытке скрыться от полиции
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет агентство РАР.

Уточняется, что погибшему было 16 лет, при этом сопровождавший его 17-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован, но в итоге также скончался, несмотря на усилия врачей. 

По имеющимся данным, подросток гнал на автомобиле Audi по городу со скоростью 150—160 км/час, когда его заметила полиция и потребовала остановиться. Он отказался подчиняться, и началась погоня, в ходе которой водитель врезался в дерево. 

В ноябре 2023 года в ДТП с автобусом в Польше погибли трое граждан Украины.

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