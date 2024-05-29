Российский бизнесмен Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление судебного органа в Люксембурге.
Совету ЕС теперь предписано аннулировать все постановления об ограничениях против Ахмедова с 8 апреля 2022 года.
Кроме того, Совет Евросоюза должен покрыть судебные издержки, связанные с этим делом.
Ранее стало известно, что предприниматель Михаил Фридман потребует от правительства Люксембурга выплатить ему компенсации за «экспроприированные» страной активы, в противном случае он намерен обратиться в международный арбитраж.