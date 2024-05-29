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МИД: Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго со стороны США

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Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал сообщения о возможном торговом эмбарго со стороны США.
МИД: Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго со стороны США
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы говорим постоянно, что США ведут с нами гибридную войну, эта война находится в горячей фазе. Обсуждение такого рода сюжетов преследует несколько целей. Первая цель — оказать психологическое воздействие на противника США, то есть на нас, создать неуверенность и беспокойство в бизнес-кругах, в обществе», — заявил Рябков.

По его словам, вторая сторона этого дела — внедрение в повестку дня неких вопросов, которые с течением времени могут начать обретать конкретные практические очертания.

«Эта технология практикуется в США десятилетиями, если не сказать столетиями, и в самых разных областях. От появления таких идей, которые кажутся нереальными, до их воплощения не такое большое проходит время», — сказал он.

Как добавил Рябков, в России давно работает тренд на переориентацию поставок на альтернативные рынки.

Ранее в Белом доме заявили, что Соединённые Штаты могут фактически ввести торговое эмбарго против России.

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