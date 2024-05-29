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Боррель допустил создание в будущем в ЕС оборонительного союза

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что в будущем ЕС может создать оборонительный союз. По его мнению, Евросоюз должен идти в этом направлении.
Боррель допустил создание в будущем в ЕС оборонительного союза
  • РИА Новости

По его словам, государства — члены Европейского союза отвечают за политику в области обороны и хотят проводить общую политику.

«Но армия — это последний признак суверенитета, мы можем иметь общую валюту, но совместное использование военных средств гораздо больше затрагивает основу суверенитета государства», — сказал Боррель, выступая на международном форуме в Брюсселе.

Он подчеркнул, что строительство общей оборонной политики в Европе должны осуществлять сами государства — члены ЕС.

«Мы не создавали оборонительный союз до сих пор. Это может произойти в будущем. Мы должны идти в этом направлении», — цитирует РИА Новости Борреля.

Ранее Боррель заявил, что в единстве Евросоюза по поддержке Украины появляются трещины.

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