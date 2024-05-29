Боррель допустил создание в будущем в ЕС оборонительного союза
- РИА Новости
По его словам, государства — члены Европейского союза отвечают за политику в области обороны и хотят проводить общую политику.
«Но армия — это последний признак суверенитета, мы можем иметь общую валюту, но совместное использование военных средств гораздо больше затрагивает основу суверенитета государства», — сказал Боррель, выступая на международном форуме в Брюсселе.
Он подчеркнул, что строительство общей оборонной политики в Европе должны осуществлять сами государства — члены ЕС.
«Мы не создавали оборонительный союз до сих пор. Это может произойти в будущем. Мы должны идти в этом направлении», — цитирует РИА Новости Борреля.
Ранее Боррель заявил, что в единстве Евросоюза по поддержке Украины появляются трещины.