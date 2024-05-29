Прокурор назвал доказанной вину Трампа в нарушении выборных законов

Вина экс-президента США Дональда Трампа в нарушении выборных законов в рамках дела о выплате актрисе фильмов для взрослых доказана.

Об этом, как сообщает телеканал CNN, заявил присяжным в суде Нью-Йорка прокурор Джошуа Стеингласс.

В заключительном слове прокурор отметил, что в ходе процесса был доказан факт того, что Трамп «имел намерение совершить, скрыть или способствовать нарушению избирательных законов». Обвинитель добавил, что имел место сговор.

«По сути, мы тут пинаем дохлую лошадь», — заявил Стеингласс.

Ранее газета New York Post сообщила, что высокие судебные расходы вынудили Трампа продать свой самолёт.