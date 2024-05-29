МИД: граждане ФРГ вошли в число лидеров по запросам электронных виз в Россию

Граждане Германии оказались в числе лидеров по запросам электронных виз в Россию. Как сообщил глава консульского департамента российского Министерства иностранных дел Алексей Климов, они стали вторыми после заявителей из КНР.

В беседе с ТАСС он отметил, что с начала 2024 года по состоянию на середину мая было выдано порядка 178 тыс. единых электронных виз.

«Более половины из них (92 тыс.) получено гражданами Китая, далее следуют ФРГ (14 тыс.), Турция (13 тыс.), Индия (10,5 тыс.) и Саудовская Аравия (более 8,5 тыс.)», — сказал собеседник агентства.

Ранее Климов сообщил, что Россия в ближайшее время подпишет безвизовое соглашение с Сент-Люсией.