Алжир представит проект резолюции СБ ООН с призывом прекратить операцию в Рафахе
С заявлением об этом по итогам закрытого заседания СБ ООН по вопросу Рафаха выступил постпред Алжира при всемирной организации Амар Бенджама.
«Алжир распространит сегодня вечером проект резолюции по Рафаху», — приводит его слова ТАСС.
Документ, по словам Бенджама, представляет собой короткий текст, который направлен на прекращение кровопролития в Рафахе.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил удар армии Израиля по лагерю в Рафахе.