Алжир представит проект резолюции СБ ООН с призывом прекратить операцию в Рафахе

Власти Алжира намерены распространить в Совете Безопасности ООН проект резолюции, в котором содержится призыв к прекращению боевых действий в городе Рафах на юге сектора Газа.

С заявлением об этом по итогам закрытого заседания СБ ООН по вопросу Рафаха выступил постпред Алжира при всемирной организации Амар Бенджама.

«Алжир распространит сегодня вечером проект резолюции по Рафаху», — приводит его слова ТАСС.

Документ, по словам Бенджама, представляет собой короткий текст, который направлен на прекращение кровопролития в Рафахе.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил удар армии Израиля по лагерю в Рафахе.