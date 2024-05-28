Bloomberg: Берлин и Прага просят ЕС создать группу для отказа от газа из России
Германия и Чехия призвали власти ЕС организовать рабочую группу для поиска способов полного отказа от импорта российского газа.
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Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо министра экономики Германии Роберта Хабека и министра торговли Чехии Йозефа Сикелы.
Ранее цены на газ в Европе превысили $400 впервые за пять месяцев.
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