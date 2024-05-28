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Глава МИД Танзании призвал прекратить боевые действия в секторе Газа

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Глава МИД Танзании Джануари Макамба в эфире RT призвал прекратить боевые действия в секторе Газа.
Глава МИД Танзании призвал прекратить боевые действия в секторе Газа
  • AP

«То, что происходит сейчас, в крайней степени ужасает, гибнут дети, матери», — заявил Макамба.

Макамба заявил, что у палестинцев должно быть право на самоопределение.

«Помимо прекращения боевых действий, прочного режима прекращения огня, требуется устойчивый, крепкий и убедительный политический диалог, ведущий к решению в формате двух государств», — отметил он.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила интенсивный обстрел лагеря беженцев и Индонезийской больницы в городе Рафахе на юге сектора Газа.

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