Глава МИД Танзании призвал прекратить боевые действия в секторе Газа

Глава МИД Танзании Джануари Макамба в эфире RT призвал прекратить боевые действия в секторе Газа.

«То, что происходит сейчас, в крайней степени ужасает, гибнут дети, матери», — заявил Макамба.

Макамба заявил, что у палестинцев должно быть право на самоопределение.

«Помимо прекращения боевых действий, прочного режима прекращения огня, требуется устойчивый, крепкий и убедительный политический диалог, ведущий к решению в формате двух государств», — отметил он.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила интенсивный обстрел лагеря беженцев и Индонезийской больницы в городе Рафахе на юге сектора Газа.