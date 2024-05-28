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Экс-депутат бундестага Гердт прокомментировал отказ от всеобщего призыва в армию

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Экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал отказ от всеобщего призыва в армию ФРГ.

В беседе с газетой «Взгляд» эксперт отметил, что решение министра обороны Германии Бориса Писториуса обусловлено несколькими причинами.

«Во-первых, министр обороны и руководство ФРГ в целом боятся потерять значительную часть голосов избирателей перед выборами, так как большое число немцев негативно относится к данной инициативе», — сообщил Гердт.

По его словам, Писториус также может опасаться провала призыва.

«Поэтому власти вместо призыва решили использовать «привлекалочки»: скидки на языковые курсы или обучение вождению. Данные программы уже существовали ранее, а сейчас Писториус снова о них заговорил», — пояснил эксперт.

Он не исключил, что к идее всеобщего призыва в армию вернутся уже после выборов в Германии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумной.

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