Политолог Корнилов высказался о предстоящем визите Блинкена в Молдавию

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал предстоящий визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Молдавию.

«Американцы сейчас вкладывают колоссальные усилия в то, чтобы удержать Молдавию в западном фокусе внимания. И это факт», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

Эксперт не исключил, что Блинкен постарается предотвратить укрепление позиций оппозиционного молдавского блока «Победа».

Ещё одной возможной задачей госсекретаря во время поездки в Молдавию Корнилов назвал налаживание дополнительных связей и своего рода проверку подготовки местных властей к президентским выборам.

«Возможно, Блинкен заявит о выделении каких-то финансовых траншей Кишинёву», — добавил эксперт.

Ранее Блинкен объявил о всестороннем пересмотре сотрудничества между США и Грузией в связи с законом об иноагентах.